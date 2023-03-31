اختفى بشكل غامض.. فقدان طفل بعمر عامين بعد العثور على والدته مقتولة داخل شقتها

2023/03/31 | 18:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جلبت دائرة شرطة سانت بطرسبورغ جميع مسؤوليها للبحث عن طفل بعمر عامين مفقود بعد العثور على والدته ميتة داخل شقة في لينكولن شورز في سانت بطرسبورغ.

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