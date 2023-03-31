المالية النيابية تكشف عن تطور جديد في سلم الرواتب

2023/03/31 | 19:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال عضو اللجنة المالية النيابية، فالح الساري، إن سلم الرواتب الجديد لا يتضمن في موازنة العام 2023.

وأضاف الساري، في حوار مع قناة الفرات، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن سلم الرواتب الجديد لن يدرج في موازنة 2023، ولكن هناك توجه في الدولة العراقية لتعديل سلم الرواتب الحالي.

وأشار إلى أن هناك لجنة حكومية تعمل على هذا الامر، ولكن في الظروف الحالية من الصعب تعديل سلم الرواتب.

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