البيت الأبيض يرفض التعليق على قضية توجيه الاتهام لترامب

2023/03/31 | 19:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض البيت الأبيض، الجمعة، الإدلاء بأي تعليق بشأن توجيه الاتهام للرئيس السابق دونالد ترامب.

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