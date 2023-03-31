مقرر البرلمان: المالية النيابية تتسلم الموازنة مطلع الأسبوع المقبل واقرارها خلال شهر

2023/03/31 | 19:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مقرر مجلس النواب، النائب غريب عسكر التركماني، وصول مشروع قانون الموازنة المالية إلى اللجنة المالية النيابية مطلع الأسبوع المقبل.

وقال التركماني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن :”اللجنة المالية سوف تناقش الموازنة وتقوم ببعض التعديلات عليها وبعدها تطرح للمناقشة داخل قبة البرلمان”.

وأضاف “إقرار قانون الموازنة في البرلمان قد يستغرق فترة من شهر إلى شهرين”.

وكان مجلس النواب، أعلن في 16 من آذار الجاري تسلمه مشروع قانون الموازنة.

يذكر ان مجلس الوزراء وافق في جلسته في 13 من آذار الجاري على الموازنات الثلاث وإحالتها الى البرلمان لاقرارها.

وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عقب اجتماع المجلس في مؤتمر صحفي، ان :”إجمالي المُوازنة يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار، والموازنة التشغيلية تبلغ أكثر 150 تريليون دينار والاستثمارية أكثر من 47 تريليوناً، والعجز في الموازنة يبلغ 63 تريليون دينار”.

وبين ان “إجمالي الإيرادات يبلغ أكثر من 134 تريليون دينار، والإيرادات النفطية منها تبلغ أكثر من 117 تريليونا على أساس سعر النفط بـ 70 دولاراً، والإيرادات غير النفطية تبلغ أكثر من 17 تريليون دينار”.

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