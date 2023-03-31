2023/03/31 | 19:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تشكل العلامة الزرقاء رمزا لتوثيق حسابات الشخصيات والمؤسسات على تويتر، لكنها ستختفي بعد الأول من نيسان/أبريل لدى جميع المستخدمين، ولن تعود متاحة إلا لمن يدفع رسما ماليا لقاء الحصول عليها.وبعد محاولة أولى عمد خلالها جحافل من المتصيدين الإلكترونيين إلى انتحال أسماء شخصيات شهيرة بينهم إيلون ماسك نفسه، يعتزم رئيس الشبكة الاجتماعية إنجاز […]

ظهرت المقالة “الدفع مقابل التوثيق”..



معضلة جديدة على تويتر أولاً على ايرث نيوز.

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