2023/03/31 | 19:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق والامارات يبحثان التعاون الثنائي بين البلدين المركز الخبري الوطني.

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