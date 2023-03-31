دفعة جديدة من القطع الأثرية المهربة تعود للعراق

2023/03/31 | 19:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض العراق في فترات مختلفة لسرقة ممنهجة لتهريب تراثه الثقافي.

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