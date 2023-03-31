أرتيتا مدرب شهر مارس في البريميرليغ

2023/03/31 | 19:41 - المصدر: بغداد اليوم

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اختارت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز، الإسباني ميكيل أرتيتا كأفضل مدرب في شهر آذار/مارس في البريميرليغ.

وهذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها اختيار أرتيتا كمدرب الشهر في الموسم الحالي.

وخلال شهر آذار/مارس قاد أرتيتا أرسنال لتحقيق أربعة انتصارات متتالية على كل من إيفرتون (4-0) وبورنموث (3-2) ثم مستضيفه فولهام (0-3) وأخيراً كريستال بالاس (4-1).

كما اختارت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز جناح أرسنال والمنتخب الإنكليزي بوكايو ساكا كأفضل لاعب في المسابقة خلال شهر آذار/مارس أيضاً,

ويحتل أرسنال حالياً صدارة ترتيب الدوري الإنكليزي برصيد 69 نقطة بفارق 8 نقاط أمام مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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