السوداني يرفع دعوى قضائية ضد سياسي عراقي بتهمة القذف

2023/03/31 | 19:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اظهرت وثائق اطلعت عليها "بغداد اليوم"، قيام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، برفع دعوى قضائية ضد السياسي العراقي ليث شبر، وفق المادة 433 من قانون العقوبات والمتعلقة بالقذف.

وبحسب الوثائق، فلقد خاطبت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ، التي خاطبت بدورها مكتب رئيس الوزراء لطلب مستمسكات ومكان سكن المشكو منه ليث شبر.

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