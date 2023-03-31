"اتبع قلبك".. مسنة يتجاوز عمرها 100 عام تحصل على شهادة جامعية

2023/03/31 | 19:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لطالما كانت نانسي هودوس، البالغة من العمر 102 عامًا، تريد تحقيق حلمها بالحصول على شهادة جامعية.وخلال حفل تخرج الخاص تم تقديم شهادة زمالة شرفية في الخدمة العامة من كلية "Zane State".

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