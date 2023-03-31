خبير امني : سبب تعطيل اتفاقية سنجار هو الايزيديين

2023/03/31 | 19:54 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – دهوك رغم مرور ثلاث اعوام على إبرامها الا ان لازالت اتفاقية سنجار لتطبيع الأوضاع في القضاء معلقاً و ينتظر النازحون الايزيديون تحركات حكومية لانهاء ملف النزوح بينما العائدون ينتظرون مشاريع خدمية تخدمهم و تخدم المنطقة.و كشف الخبير في الشؤون العسكرية والبيشمركة جبار ياور، اليوم الجمعة،أسباب تعطيل وعدم تطبيق اتفاقية تطبيع الأوضاع في …

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