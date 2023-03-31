2023/03/31 | 20:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ‏أعلنت مديرية شرطة أربيل، اليوم الجمعة، اعتقال 36 متسولاً خلال يومين.‏وقالت المديرية في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/إن” مفارزها “تمكنت من إلقاء القبض على 36 متسولاً في مناطق مختلفة من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 36 متسولاً خلال 48 ساعة في اربيل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 36 متسولاً خلال 48 ساعة في اربيل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 36 متسولاً خلال 48 ساعة في اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).