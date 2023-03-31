2023/03/31 | 20:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد الجيش الإيراني أنه “سيرد بحزم على أي اعتداء على وحدة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية واستقلالها”.وبمناسبة يوم “الجمهورية الإسلامية” في إيران، الموافق في الأول من أبريل، أصدر الجيش الايراني بيانا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران: سنرد بحزم على أي عدوان يستهدف أراضينا المركز الخبري الوطني.

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