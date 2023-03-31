قائد عمليات ديالى: داعش فقد 9 من اهم قياداته خلال 3 اشهر

2023/03/31 | 20:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد قائد عمليات ديالى اللواء الركن علي فاضل عمران، الجمعة، بان داعش فقد 9 من اهم قياداته خلال 3 اشهر.

وقال عمران في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” قيادة عمليات ديالى تعمل وفق ستراتيجية مؤحدة في البعد الاستخباري من خلال تحديد الاهداف المهمة لخلايا الارهاب الداعشية”.

واضاف،ان” 9 من اهم قيادات داعش الارهابي في ديالى تم قتلها خلال 3 اشهر من خلال عمليات نوعية بالتنسيق مع القوة الجوية لافتا الى ماحصل جاء بسبب جهد ميداني ورصد استخباري دام ايام طويلة”.

واشار الى ان” ديالى امنة ومستقرة حاليا والخروقات تكاد تكون معدومة لافتا الى ان بعض الحوادث التي يجري تهويلها هي بالاساس جنائية وليست ارهابية ونحقق بها نتائج مهمة من خلال كشف المتهمين واعتقالهم”

وكانت القوة الجوية قصفت العديد من الاهداف المهمة في ديالى خلال الاشهر الاخيرة ما ادى الى قتل العشرات من الارهابيين بنيهم قيادات مهمة”.

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