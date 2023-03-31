الأنواء: انحسار العاصفة الترابية اعتباراً من يوم غد السبت

2023/03/31 | 20:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، انحسار العاصفة الترابية التي تضرب حالياً عدداً من مدن العراق اعتباراً من يوم غد السبت.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري للوكالة الرسمية إن” تصاعد الغبار اليوم جاء لتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي من شرق البحر المتوسط رافقته كتل هوائية باردة ونشاط في الرياح لتصل سرعتها ما بين 30-40 كم/ ساعة والتي تسببت بتصاعد الغبار وحدوث عاصفة ترابية شملت المنطقتين الشمالية والوسطى بما فيها العاصمة بغداد”.

وأضاف، أنه “من المتوقع أن يبدأ الطقس في التحسن بدءاً من فجر يوم غد السبت حيث تتجه العاصفة الترابية نحو المناطق الجنوبية للبلاد وسبق ونوهنا في تقريرنا الذي صدر الأربعاء الماضي إنه سيكون هناك انخفاض بدرجات الحرارة وتصاعد للغبار”.

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