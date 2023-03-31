أوبك: روسيا ازاحت العراق من المرتبة الاولى في تصدير النفط  للهند

2023/03/31 | 20:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت منظمة أوبك، ان انتاج العراق انخفض 25 الف برميل خلال الشهر الماضي.

وقالت أوبك في تقرير شهر اذار الحالي، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "انتاج العراق انخفض 25 الف برميل يوميا خلال شهر شباط الماضي".

وأضاف أن انتاج العراق بلغ 4.38 مليون برميل يوميا خلال شهر شباط.

ولفت إلى أن روسيا ازاحت العراق من المرتبة الاولى في تصدير النفط للهند.

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