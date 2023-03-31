مختص يكشف مصير اسعار الدولار خلال شهر - عاجل

2023/03/31 | 20:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس غرف التجارة في ديالى، محمد التميمي، اليوم الجمعة، بأن الدولار سيفقد 10% من قيمته في العراق خلال شهر.

وقال التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "اخر سعر صرف لبيع الدولار بلغت 151 ألف دينار لكل 100 دولار وهو ادنى سعر منذ أسابيع ضمن مايعرف بالسوق الموازي وهو مؤشر على الانخفاض التدريجي".

وتوقع التميمي، ان "يفقد الدولار 10% من قيمته وربما اكثر خلال شهر في الاسواق العراقية ويصل الى ما دون 140 ألفاً لكل 100$ اذا ما استمرت اجراءات البنك المركزي في سياقاتها الحالية مع تشديد الاجراءات على منع تهريب العملة وانهاء ملف دولرة قطاعات داخلية مهمة تعتمد منذ سنوات بنسبة 90% على الدولار في البيع والتجارة منها قطاع السيارات والتجارة الداخلية".

واشار الى ان "انهاء السوق الموازي ليس مستحيلا في العراق لكنه يحتاج الى جهود استثنائية خاصة انهاء التعاملات الداخلية بالدولار والتي تشكل اهم عوامل الضغط على سعر الصرف بالوقت الحالي".

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