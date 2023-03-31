تأكيد ودية منتخب الشباب والبرازيل في إسبانيا

2023/03/31 | 20:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

يخوض منتخب الشباب، مباراة ودية مع البرازيل، بمدينة خيريز دي لا فرونتيرا الإسبانية أواخر آبريل/نيسان المقبل.

وتأتي هذه البروفة التجريبية ضمن تحضيرات أسود الرافدين، وصيف كأس آسيا تحت 20 عاماً، لمشاركته المرتقبة في نهائيات كأس العالم التي ستقام في مايو/آيار المقبل.

وكشف موقع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن موعد المباراة الودية مع شباب العراق ستجري يوم 25 من الشهر المقبل.

من جانبه، أعلن مدرب منتخب شباب البرازيل رامون مينيزيس، اليوم الجمعة، عن قائمة المنتخب البرازيلي تحت 20 عامًا لخوض مباريات ودية في الفترة ما بين 15، و27 أبريل/نيسان المقبل في إسبانيا ضد جمهورية الدومينيكان، والعراق، وأوزبكستان، والسنغال.

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