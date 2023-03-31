مايك بنس يعلق على توجيه الاتهام لترامب

2023/03/31 | 20:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نائب الرئيس الأميركي السابق، مايك بنس، الجمعة، إن توجيه الاتهام إلى الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، يبعث "برسالة مروعة" إلى العالم بشأن العدالة الأميركية وسيشجع الحكام المستبدين على إساءة استخدام السلطة.

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