2023/03/31 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة الاستخبارات: القبض على 5 متهمين حاولوا التسلل للأراضي العراقية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم -
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة الاستخبارات: القبض على 5 متهمين حاولوا التسلل للأراضي العراقية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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