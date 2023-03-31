شيخ أنباري: من أقر اللجان وقانون الانتخابات بالدهاليز.. الا تستحق الموازنة تمريرها؟

2023/03/31 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا الشيخ عبد الله عطا الله الجغيفي أحد شيوخ محافظة الأنبار، الى اقرار الموازنة المالية "انصافاً للفقراء".

وقال الجغيفي في تغريدة بتويتر :"من أقر اللجان النيابية بالدهاليز المنظمة وأقر قانون الانتخابات بليلة مظلمة، الا تستحق موازنة الفقراء تمريرها؟".

وكان مقرر مجلس النواب غريب التركماني، كشف اليوم الجمعة، عن تسلم اللجنة المالية النيابية لمشروع قانون الموازنة المالية مطلع الأسبوع المقبل.

يذكر ان البرلمان تسلم الموازنة في 16 من اذار الحالي بعد ثلاثة أيام من موافقة مجلس الوزراء عليها.

ويبلغ إجمالي المُوازنة أكثر من 197 تريليون دينار، بينها 150 ترليوناً للتشغيلية و47 ترليوناً للاستثمارية، وتجاوز عجزها 63 تريليون دينار على أساس سعر النفط بـ 70 دولاراً، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية أكثر من 17 تريليون دينار.

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