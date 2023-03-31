2023/03/31 | 21:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، القبض على متهمين بقضايا مخدرات في عامرية الفلوجة بمحافظة الانبار.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان” قوة من قيادة عمليات الانبار للحشد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهمين أثنين بقضايا المخدرات في الانبار المركز الخبري الوطني.

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