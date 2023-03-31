2023/03/31 | 21:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ لطمأنة المجتمع الدولي، وتأكيدا لاستمرار العراق بحماية الطفل، جاء توقيع وزارة العمل على خطة لمنع إشراك الاطفال في النزاعات المسلحة، وفيما عدت الخطوة بالايجابية من قبل النواب، وأكدوا أنه ستتم متابعتها، أشار باحث إلى أن النظام السابق كان من أبرز المخالفين للقوانين الدولية بهذا الشأن وجند الأطفال بمختلف التشكيلات العسكرية وهو ما فعله […]

ظهرت المقالة لطي صفحة النظام السابق وداعش..



العراق يطمئن المجتمع الدولي بعدم إشراك الأطفال بالنزاعات المسلحة أولاً على ايرث نيوز.

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