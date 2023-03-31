لا تفوتوها.. الوجبة التي تحدد مسار يوم الصائم في رمضان

2023/03/31 | 21:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتبر وجبة السحور من أهم نقاط الانطلاق

التي يرتكز عليها الصائم خلال نهاره،

وهي تزوده بالطاقة التي يحتاجها للصمود

لساعات دون جوع أو تعب.

ومن الناس من لا يهتم لوجبة السحور،

ويفضلون النوم بدلاً من تناول

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