2023/03/31 | 21:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقرار غريب، أخبر الاتحاد الفرنسي لكرة

القدم، حكام الدوري الفرنسي، عدم إيقاف

المباريات للسماح للاعبين الصائمين

بالإفطار خلال المباريات.

وأرسل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم

رسالة إلى الحكام أخبرهم فيها بع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بقرار غريب.. فرنسا تمنع إيقاف المباريات من أجل الإفطار) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بقرار غريب.. فرنسا تمنع إيقاف المباريات من أجل الإفطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).