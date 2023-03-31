العراق يشهد أول عاصفة ترابية في العام الحالي (فيديو)

2023/03/31 | 21:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد مناطق وسط وغرب العراق، اليوم

الجمعة، عاصفة ترابية، هي الأولى هذا

العام، في البلد شبه الصحراوي الذي

أصبحت تتكرر فيه هذه الظاهرة المناخية،

لا سيما خلال فصل الربيع.

وضربت العراق العام الماضي عشرات

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