2023/03/31 | 21:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة توصي إعادة إرتباط مديريات التربية بالوزارة: تغيير المناهج مربك وبعض الموظفين يتعمّدون تأخير المعاملات لتعاطي الرشا بغداد – ندى شوكت اوصت هيئة النزاهة العامة ،باعادة ارتباط مديريات التربية في بغداد والمحافظات بالوزارة بعد اجرائها استبانة افضى نتائج تحليلها الى وجود تاخر متعمد في انجاز معاملات المراجعين لغرض اجبارهم على دفع الرشا، واكدت ان التغيير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تغيير المناهج مربك وبعض الموظفين يتعمّدون تأخير المعاملات لتعاطي الرشا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تغيير المناهج مربك وبعض الموظفين يتعمّدون تأخير المعاملات لتعاطي الرشا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).