2023/03/31 | 21:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيدان يبحث في الإمارات تعزيز التعاون القضائي ابو ظبي – الزمان بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ، مع نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ، تعزيز التعاون بين البلدين في المجال القضائي.وقال بيان تلقته (الزمان) امس إن (زيدان التقى آل نهيان ونائب وزير ديوان الرئاسة في قصر الوطن […]

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