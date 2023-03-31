2023/03/31 | 21:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غبار يخيم على بغداد وموجة ثلوج تجتاح الإقليم بغداد – فائز جواد اجتاحت عاصفة ترابية امس، على بغداد وعدداً من المحافظات مما تسببت بانعدام الرؤية في الطرق الخارجية.فيما حذر متنبىء جوي من انخفاض درجات الحرارة وعودة الاجواء الشتوية في شمال وغرب البلاد ابتداء من اليوم السبت وغدا الاحد ،بعد تأثر الطقس بمنخفض جوي اسفر […]

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