مواجهة في وسط الشارع.. شاهد كيف أمسك هذا الشرطي بتمساح ضخم

2023/03/31 | 21:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واجه شرطي في فلوريدا تمساحًا ضخمًا في شوارع تامبا، الأربعاء، حيث استخدم الشرطي حبلًا للإمساك بالحيوان الزاحف.

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