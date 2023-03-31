البرلمان ينشر جدول أعمال جلسته ليوم الأحد

2023/03/31 | 21:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نشرت الدائرة الاعلامية في مجلي النواب، الجمعة، جدول أعمال جلسته ليوم الأحد حيث حدد الساعة الثامنة والنصف مساءً موعد انعقادها، كما تضمن القراءة الاولى لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة.

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