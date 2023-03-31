الأنبار تسجل 5 حالات اختناق جراء العاصفة الترابية

2023/03/31 | 21:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت دائرة صحة الأنبار، اليوم الجمعة، تسجيل 5 حالات اختناق جراء العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة بعد ظهر اليوم.

وقال مدير إعلام دائرة صحة الأنبار أنس قيس للوكالة الرسمية، إن “الدائرة سجلت 5 حالات اختناق في المركز الصحي الخافر بقطاع البغدادي جراء العاصفة الترابية”، لافتا الى أن “جميع الحالات تماثلت للشفاء وغادرت المركز وبصحة جيدة”.وأضاف، أن “دائرة صحة الأنبار على أهبة الاستعداد لاستقبال اي حالة اختناق في جميع الأقضية من خلال المستشفيات والمراكز الصحية الخافرة”.

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