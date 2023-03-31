البصرة.. القبض على خمسة متهمين حاولوا التسلل داخل الاراضي العراقية

2023/03/31 | 21:54 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الجمعة، القبض على خمسة متهمين حاولوا التسلل داخل الاراضي العراقية.

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