الأشد منذ سنوات.. العراق تنتظره 272 يومًا من العواصف الترابية

2023/03/31 | 22:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ترجمة

حذرت صحيفة ذا سترايت تايمز الامريكية، اليوم الجمعة، من وقوع العراق تحت تأثير "عواصف ترابية مستمرة" لمعظم أيام الموسم الحالي وحتى منتصف العام القادم، نتيجة للظروف الجوية المناخية السيئة وانتشار التصحر.

وقالت الصحيفة في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، ان "العراق شهد اليوم الجمعة أولى عواصفه الترابية الشديدة"، مؤكدة ان "التوقعات الجوية تشير الى ان البلاد ستتعرض الى موجة من العواصف المستمرة لنحو 272 يوما خلال العام الحالي وبداية العام المقبل".

الصحيفة حذرت أيضا من ان موسم الصيف الحالي سيكون الأشد من ناحية انتشار العواصف الترابية نتيجة لما قالت انها عوامل التصحر، قلة الامطار، وجفاف الأنهار المحلية، مشيرة الى ان العام الماضي، شهد اغلاق المدارس والمؤسسات الحكومية وتعطل الحياة لايام نتيجة للعواصف التي باتت الان تهدد العراقيين مرة أخرى، بحسب وصفها.

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