أم لأربعة شهداء في محافظة الأنبار تناشد وزير الداخلية

2023/03/31 | 22:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - الأنبار(بغداد اليوم) نشر مقطع فيديو يظهر مناشدة أم لأربعة شهداء في محافظة الأنبار لوزير الداخلية عبد الأمير الشمري.





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