2023/03/31 | 22:25 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني الكثير من الكنديين من ارتفاع أسعار الاشتراك في الصالات الرياضية، وهذا يعتبر عاملاً يمنع البعض من ممارسة الرياضة بشكل منتظم.لهذا السبب، كشف العديد من الكنديين ومجتمع اللياقة البدنية عن مخاوفهم بشأن تجاهل الحكومة الفيدرالية لعضوية الصالة الرياضية وممارسة الرياضة في الميزانية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.تم الكشف الميزانية الفيدرالية للسنة المالية 2023-2024 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكومة الفيدرالية تتجاهل وضع تخفيضات وخصومات ضريبية لعضويات الصالة الرياضية شبكة القيقب الدولية.

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