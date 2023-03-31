أول تعليق من إيفانكا ترامب وجاريد كوشنرعلى توجيه اتهامات للرئيس السابق

2023/03/31 | 22:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الجمعة، عن "امتنانها للأشخاص الذين أعربوا عن دعمهم وقلقهم" بشأن توجيه لائحة اتهام لوالدها.

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