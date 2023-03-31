2023/03/31 | 22:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعد البزّاز أبو الفقراء – عبد الجبار الجبوري ما أجمل هذه العبارة وأقدسها،ونحسد بمحبة من يتصف بها ويحملها شارة على صدره،ومن يصل لها، فقد ملك الدنيا والآخرة، هكذا يمنح الله الصفات لعبده، حين يحب عبده، ومن يحبه الناس يحبه الله، فرضا الله من رضا الناس، هكذا رايت دعاء الفقراء لسعد البزاز ابي الطيب، في برنامج […]

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