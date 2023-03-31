2023/03/31 | 22:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إطلاق مستحقّات المستفيدين دفعة نيسان الجاري المتقاعدون يطالبون الحكومة بزيادة الرواتب وصرف عيديّة مجزية بغداد – قصي منذر تسلم المتقاعدون ،رواتبهم من منافذ الدفع الالكتروني دون وجود عيدية الفطر التي تحدث عنها رئيس هيئة التقاعد العامة ووعد باستحصال موافقة الحكومة على صرفها للمستفيدين ،واكدوا ان شهر رمضان سينتهي قبل ايام من صرف مستحقات الشهر المقبل.وقالوا […]

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