وفاة عائلتين أثناء محاولتهما التسلل من كندا لأمريكا

2023/03/31 | 22:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت الشرطة الكندية، اليوم الجمعة، إن الجثامين الستة التي انتشلتها القوات، الخميس، من منطقة مستنقعات على نهر “سانت لورانس” في إقليم “كيبيك” تخص عائلتين كانتا تحاولان التسلل إلى الولايات المتحدة، مضيفة أن رضيعا ما زال في عداد المفقودين.وقال نائب رئيس دائرة شرطة “أكويساسني موهوك” لي-آن أوبراين، في مؤتمر صحفي: “يعتقد أن الأفراد […]

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