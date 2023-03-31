2023/03/31 | 22:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الذكاء الاصطناعي أصبح "تريند" على ألسنة مستخدمي الإنترنت، وشركات التكنولوجيا العملاقة يبدو أنها تتسابق لإنتاج تقنيات منافسة..فكيف تمكن "تشات جي بي تي" من الوصول لهذه الدرجة من الذكاء الاصطناعي؟

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