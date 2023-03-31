2023/03/31 | 22:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت وزارة التخطيط، موعد إنجاز مشروع ما يسمى بـ”طريق الموت” في محافظة النجف الأشرف.وذكرت وزارة التخطيط، في بيان تلقاه / المرمز الخبري الوطني/، إن “فرقها المتخصصة مازالت تواصل عمليات المتابعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التخطيط تحدد موعد إنجاز مايسمى بـ طريق الموت” المركز الخبري الوطني.

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