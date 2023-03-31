2023/03/31 | 22:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تابع محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الجمعة، سير اعمال الصب بالخرسانة الاسمنتية المسلحة لمشروع تطوير مدخل كوت – الحي.وذكر ديوان المحافظة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ ان” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ واسط يشرف ميدانياً على سير اعمال الصب لمشروع مدخل كوت – الحي المركز الخبري الوطني.

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