2023/03/31 | 22:45 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KEnJSV-4fVI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عنده خفة يد بسرقة الورق من الفريق الخصم) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عنده خفة يد بسرقة الورق من الفريق الخصم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).