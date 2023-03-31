2023/03/31 | 22:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: S7A-n_nzbx8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عبد الرزاق المالكي: أعمال الجهد الخدمي وصلت مراحل متقدمة في 36 منطقة ببغداد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عبد الرزاق المالكي: أعمال الجهد الخدمي وصلت مراحل متقدمة في 36 منطقة ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).