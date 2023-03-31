حقيقة فيديو الاحتجاجات المغربية أمام قصر الملك

2023/03/31 | 22:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ادعت أنه يوثق احتجاجات لمواطنين من المغرب أمام قصر ملكي بسبب غلاء الأسعار.

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