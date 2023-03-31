النقل تكشف عدد طائرات الناقل الوطني الداخلة في الخدمة

2023/03/31 | 23:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة النقل، عن عدد طائرات الناقل الوطني الداخلة في الخدمة والمتعاقد عليها.

وذكر المكتب الاعلامي لوزارة النقل في بيانٍ تلقته (بغداد اليوم) أن "عدد طائرات الخطوط الجوية والبالغ 38 طائرة من مختلف الطرازات الطويلة والمتوسطة والقصيرة المدى".

وأضاف، أن "عدد الطائرات الحديثة المتفق عليها مع شركة ايرباص والبالغ 5 طائرات من طراز A220 تم إستلام أربعة منها ومن المؤمل قريباً إستلام الطائرة الأخيرة ،فيما بلغ عدد الطائرات المتفق عليها مع شركة بوينغ (26) طائرة تنقسم بين (16) من طراز B737-8 MAX وقد تم إستلام (4) طائرات منها ، اما الطراز الأخر فهو B787 المعروفة بالدريملاينر وعددها (10) طائرات من المؤمل إستلام طائراتين خلال هذا العام على ان يتم استلام المتبقي منها تباعاً مع الماكس حتى عام 2027 ليكون العدد الكلي للطائرات المضافة لاسطول الشركة (31)طائرة".

يذكر إن ‏وزارة النقل وعلى رأسها وزير النقل رزاق محيبس السعداوي تتابع وباهتمام تطوير الخطط التشغيلية وتحديثها لاستيعاب الأعداد الجديدة من الطائرات بما في ذلك الجهاز الفني والتجاري لشركة الخطوط الجوية العراقية وتطوير المهارات وأنظمة التسويق الالكتروني وفتح المحطات الجديدة للاتصال بالعالم.

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