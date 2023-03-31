2023/03/31 | 23:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

كشفت مصادر مطلعة، عن إيقاف حكومة إقليم كردستان، لأقساط مالية تدفعها للشركات النفطية الأجنبية تصل قيمتها الى ستة مليارات دولار نتيجة لتوقف صادرات الإقليم النفطية بعد قرار السلطات في بغداد.

وقالت وكالة رويترز للانباء بحسب تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، ان :"حكومة الإقليم تدين لشركات من بينها (فايتول) و(بتراكو) بمبلغ 6 مليارات دولار عن عملها في استخراج وتصدير النفط داخل الإقليم للاعوام المقبلة".

وأكدت "خلال الفترة الماضية، سددت حكومة الإقليم ما تدين له بالشركات عبر شحنات من النفط، الأمر الذي لم يعد ممكنا بعد إيقاف الاستخراج والتصدير عبر الإقليم".

وتابعت رويترز بحسب المصادر المطلعة داخل حكومة أربيل، ان الاقليم "لم يتمكن حتى الآن من إيجاد وسائل بديلة لسداد ديون الشركات المستحقة عليها، مشددة، على ان حكومة كردستان العراق والشركات النفطية رفضتا التعليق على أسئلة الوكالة حول عجز أربيل عن السداد.

من جانبها اكدت الحكومة الاتحادية لرويترز من خلال مصدر رفض الكشف عن هويته، انها "ترفض سداد مليارات الدولارات من الديون على تعاملات مالية لم تكن على علم بها"، بحسب وصفه.

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