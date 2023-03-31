إحالة مشاريع جديدة في ذي قار بكلفة تصل الى 70 مليار دينار

2023/03/31 | 23:01 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن محافظ ذي قار، محمد الغزي، عن إحالة 10 مشاريع خدمية لإنشاء البنى التحتية في عموم المحافظة.

وقال الغزي لـ(بغداد اليوم)، ان :"المحافظة ذهبت لإحالة وترقيع عقود خمسة مشاريع خدمية في قضاء كرمة بني سعيد ضمن مشاريع تنمية الاقاليم 2023 للشركات المباشرة بالتنفيذ ومنها تأهيل الشبكة الكهربائية اضافة الى إنشاء وتأهيل طرق ريفية بطول كلي 7.775 كم وبعدد 9 طرق مع إنشاء جسور مشاة في قضاء كرمة بني سعيد فضلا عن إنشاء مجمع ماء سعة 200 متر مكعب قرية آل اصبيح في قضاء كرمة بني سعيد".

وأضاف الغزي، ان "المحافظة توجهت بتأهيل الشبكة الكهربائية ونصب محولات توزيع (400-250) كي في، بالمناطق التابعة الى قضاء كرمة بني سعيد وإنشاء مجمع ماء سعة 200 متر مكعب ومد شبكات في ناظم كرمة حسن".

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