دعوات نيابية للإسراع بإقرار موازنة 2023

2023/03/31 | 23:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، عن عدم وصول الموازنة الاتحادية إلى لجنته لغرض الاطلاع عليها حتى الآن.

وقال كوجر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن ” النواب لم يطلعوا رسمياً على مشروع قانون الموازنة المرسل من الحكومة حتى هذه اللحظة”.

وأضاف أنه “لم يتم اعلامنا بموعد القراءة الأولى والتاريخ الذي سيتم فيه إدراج المشروع ضمن جدول أعمال الجلسات”، مؤكداً على أن “لجنته سوف تقوم بالاطلاع على القانون وتجري النقاشات على جميع الفقرات من أجل مطابقتها مع المنهاج الوزاري الذي تم التصويت عليه بالتزامن مع منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني”.

من جانبها، دعت عضو لجنة النفط والغاز النيابية زينب الموسوي، في تصريحات صحفية للإسراع بإدراج الموازنة ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة لغرض إقراره”، لافتة إلى أن “التأخر في إقرار الموازنة سيصيب القطاعات الاقتصادية في البلاد بشلل تام، فضلا عن التأثير المباشر على حياة المواطنين”.

وأضافت أن ” الموازنة المالية تمثل الأداة الرئيسة لتحقيق السياسات العامة للدولة، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الخدمية وهي بمنزلة عرض لخطط الحكومة وبرامجها السنوية التي تعدها استجابة للتحديات”، مشددة على “ضرورة الإسراع بإدراج قانون الموازنة المالية لعام 2023 على جدول أعمال مجلس النواب للجلسات المقبلة من أجل إقرارها”.

وكان مجلس الوزراء قد صوت في الرابع عشر من الشهر الحالي على مشروع قانون الموازنة لثلاث سنوات، مؤكداً إحالته إلى البرلمان من أجل إقراره.

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